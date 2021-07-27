中華隊「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子舉重59公斤量級比賽中，靠著抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，創下3項奧運紀錄，也為台灣摘下第一面金牌，4大超商為慶祝這份喜悅，祭出咖啡優惠。

●7-ELEVEN

明（28）日限時1日，民眾利用OPEN POINT APP的「行動隨時取」推出CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7優惠，且冰熱可任選，限定10萬組，每位會員限定購買1組。

全家大杯經典美式、經典拿鐵買1送。（圖／業者提供）

●全家

今（27）日晚間20時至明（28）日23時59分止，推出限時加碼快閃「隨買跨店取」活動，享Let’s Café大杯經典美式、經典拿鐵買1送1，每位會員限購2組，需於8月31日前兌換完畢。

萊爾富大杯美式咖啡、拿鐵咖啡享同品項買一送一。（圖／業者提供）

●萊爾富

明（28）日推出限時1日，Hi Café大杯美式咖啡、拿鐵咖啡享同品項買一送一。另外，6入KIRIN Bar啤酒330mL也有享暢飲價148元。

●OKmart

即日起至30日，連續4日推出大杯莊園級美式、拿鐵買2送2（限同品項）的優惠活動，OKAPP會員點數消費累點翻倍送。