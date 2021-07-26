外交部長吳釗燮20日宣布，我國將在波羅的海國家立陶宛的首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）。吳釗燮強調，駐立陶宛代表處是在歐洲國家第一個以台灣為名的代表處，以台灣為名更能讓歐洲朋友明白我們代表2350萬台灣人。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」稱，民進黨當局一些人炒作「立陶宛台灣代表處」是「重大外交突破」，稱「代表處」英文名稱有「Taiwanese」，代表了「國家」，朱鳳蓮表示，一切謀「獨」都是徒勞，逃不出失敗下場。

朱鳳蓮表示，大陸方面已多次重申，堅決反對中國大陸的建交國和台灣發展任何形式的官方往來。大陸敦促有關國家恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題。

朱鳳蓮表示，民進黨當局在島內不斷欺騙，在島外不斷滲透拉攏，千方百計謀「獨」。大陸正告民進黨當局，一切謀「獨」都是徒勞，逃不出失敗下場。