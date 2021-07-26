逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:522021/07/26 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩爾投顧分析師李健明表示，雖然美股上周全面大漲，台股26日仍受貨櫃三「熊」萬海、長榮、陽明再次下跌的影響，收盤崩跌169點，以17403點作收，再次回測支撐。隨航運股連連重挫面臨破底危機，持股人逢彈都應盡快賣出，甚至可用部份資金避險放空，至於績優電子股順發、晶心科、宏觀26日均強鎖漲停再創新高，顯見電子股仍是主流中的主流。 個股方面，本周納入投資組合的順發，股價26日開盤跳空強鎖第2根漲停，後市憑藉遠距商機帶來的獲利增長，仍有持續飆漲的潛力。 《盤中解析》搭上失速列車 台股狂殺百點 《晨間解盤》逢低布局好時機(倫元投顧提供) #長榮 #晶心科 #順發 #宏觀 #萬海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》聚焦周四FOMC會議 逢回布局3題材股 09:272021/07/26 財經 16檔電子股 重返主流 04:102021/07/25 財經要聞 《集中市場》電傳金無力 外資再轉賣、7月逼近千億元 15:412021/07/26 財經 3C 6好禮巴結88 04:102021/07/26 時尚消費 貨櫃三雄摔逾6％ 台積電翻黑跌5元 台股收盤重挫169點 13:392021/07/26 財經 扮警硬上白嫖、搶光應召女財物 他辯被笑「弟弟短小」才復仇 13:132021/07/26 社會 東奧》大陸女排失利 0：3不敵土耳其 11:372021/07/26 體育 《國際經濟》美股超級財報周 華爾街頂級分析師點名5檔首選 11:092021/07/26 財經 結婚詐欺師一人分飾兩角 騙熟女789萬遭判1年6月 16:442021/07/26 社會 主播界隋棠被割韭菜 搶當航海王失利慘賠10萬 10:292021/07/26 娛樂 軍警憂手臂成為高端疫苗試驗品 李德維：接到許多陳情 09:422021/07/26 政治 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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