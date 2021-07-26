摩爾投顧分析師李健明表示，雖然美股上周全面大漲，台股26日仍受貨櫃三「熊」萬海、長榮、陽明再次下跌的影響，收盤崩跌169點，以17403點作收，再次回測支撐。隨航運股連連重挫面臨破底危機，持股人逢彈都應盡快賣出，甚至可用部份資金避險放空，至於績優電子股順發、晶心科、宏觀26日均強鎖漲停再創新高，顯見電子股仍是主流中的主流。

個股方面，本周納入投資組合的順發，股價26日開盤跳空強鎖第2根漲停，後市憑藉遠距商機帶來的獲利增長，仍有持續飆漲的潛力。