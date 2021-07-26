新北市議員金中玉6月2度捐贈新店區公所不織布隔離衣、防護面罩及額溫槍等防疫物資，今（26日）又再度捐贈防護衣1000件及礦泉水100箱。（新店區公所提供）

新北市議員金中玉6月2度捐贈新店區公所不織布隔離衣、防護面罩及額溫槍等防疫物資，今（26日）又再度捐贈防護衣1000件及礦泉水100箱，由新店區長朱思戎代表接受，朱區長特別致贈感謝狀，感謝金議員給予的鼓勵。

金中玉表示，時值酷暑，為了徹底隔絕病毒，安全地服務民眾，第一線防疫人員須身著防護衣、面罩及手套，全副武裝上陣，往往執勤到一半就汗流浹背，十分辛苦，為體恤防疫人員，這次捐贈的防護衣也全面升級，除提升防護等級，大幅降低感染風險，材質也更加透氣舒適，希望能讓一線防疫人員感受到來自社會各界的後援，齊心抗疫。

朱思戎表示，由衷感謝金中玉議員多次熱心捐贈物資，力挺第一線防疫人員的義舉，為防疫工作注入一股能量，公所全體防疫人員將會持續堅守第一線防疫工作，守護市民的健康。

新店區公所呼籲市民朋友，雖然疫情已漸趨緩，但仍請大家做好自身防疫工作，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、盡量低度活動，就是對第一線防疫人員最大的支持。