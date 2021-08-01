大陸疫情傳播鏈持續蔓延，多個省份陸續傳出本土疫情。作為中國大陸首都北京高度警戒，提升「進京」防疫規格。嚴控中高風險地區人員進京，對出現病例地區的人員限制進京，暫停來京航班、列車、客車班線。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組上午舉行會議。會議首先表示，大陸多地相繼發生聚集性疫情，北京再次出現京外關聯本地病例，疫情形勢嚴峻複雜，防控壓力持續增大。

會議說，全市上下要進一步警惕起來，「嚴防死守、不惜代價」，以最快的速度、最嚴格的措施、最果斷的行動，從嚴從緊抓好首都防控工作，阻斷病毒傳播渠道，嚴防疫情擴散蔓延。

會議指出，全面升級首都國際機場、大興國際機場防控措施提升進京管控等級，嚴控中高風險地區人員進京，對出現病例地區的人員限制進京，暫停來京航班、列車、客車班線。

同時，會議強調，要加緊流調溯源，第一時間鎖定密接者和次密接者，確保不漏一人，對病例所在的社區、大樓等區域和活動場所嚴格封控管理，居家觀察人員足不出戶，同步做好全員核酸檢測。