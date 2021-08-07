中央氣象局指出，受到熱帶性低氣壓和西南氣流影響，今（7日）風雨最強。(氣象局)

氣象局指出，原盧碧經過結構重整後，預計在未來12小時再度增強為輕度颱風。(氣象局直播)

豪雨不斷，新北市二重疏洪道部分道路因積水過深封閉。（張鎧乙攝）

中央氣象局指出，受到熱帶性低氣壓和西南氣流影響，今（7日）風雨最強。目前熱低壓已經離開，持續朝東北方海面遠離，核心在觸陸時雖遭破壞，但經過結構重整後，未來12小時恐再度增強為輕度颱風。從雨勢來看，今下午2時到明（8日）清晨，雨量仍偏多，是這波雨勢最劇烈時期，尤其中南部須嚴防豪雨以上強降雨。

【LIVE直播】原盧碧下午出海 雨停時間曝！氣象局最新說明

氣象局資深預報員徐仲毅今針對本次嚴重劇烈豪雨事件指出，熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）今登陸受地形影響，中心結構被破壞，但下午2時已在台灣東北部近海重整結構，以時速27公里向東北移動，在行進途中，強度還會逐漸增強，預計12小時後復活，再度長成輕度颱風。不過那時候離台灣更遠，影響並不會太大。

徐仲毅指出，今下午到明天清晨前，雨量仍是偏多。明清晨到白天，天氣仍不穩定。(氣象局直播)

徐仲毅表示，受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響最嚴重的地方還是嘉義以南的地區，其中以嘉義、高屏山區最劇烈。從午夜到下午2時，時雨量以高屏地區最高，累積雨量第一名落在屏東霧臺鄉858毫米，第二名高雄桃源區772.5毫米，第三名落在阿里山鄉732毫米。

全台各地今天出現大雨，中南部地區更出現大豪雨或超大豪雨。徐仲毅指出，今下午到明天清晨前，雨量仍是偏多。明清晨到白天，雖然西南氣流逐漸減弱，但這過程中天氣仍不穩定，整個西半部地區仍有機率出現局部豪雨和大雨，嚴防短時強降雨。

徐仲毅提醒，今天的雨勢最大，中南部地區須嚴防豪雨等級的降雨，澎湖、金門、馬祖等離島須留意強風驟雨，澎湖地區雨勢較為顯著。沿海及低窪處慎防淹水、山區活動留意落石坍方。

氣象局下午3時發布最新豪雨警戒，大豪雨地區：苗栗縣、台中縣、雲林縣、台南市、台東縣；超大豪雨地區：南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。

氣象局下午3時發布最新豪雨警戒。(氣象局)