台東焚化廠修繕工程，正如火如荼進行中。（莊哲權攝）

興建完工17年未啟用的台東焚化廠目前正如火如荼進行整修工程，原預計明年7月開始為期2年的試營運，受疫情影響，可能稍有延宕；至於產生的飛灰要放置在鹿野掩埋場，引起當地民眾反彈，台東縣環保局表示，考量公平性，將來在全縣其他鄉鎮市也會設置飛灰掩埋場。

台東縣BOT垃圾焚化廠，縣府用19.6億買回後，目前正進行整修，包含內部的鍋爐和汙染防治系統也正在整修更新，全部修繕工程加上試運轉經費總計5.63億元，最快今年底或明年1月試爐，原預計明年7月開始兩年試運轉，但是在防疫期間，工地有人數限制，及外國技師過來要隔離等因素，必須等廠商提出的實際的期程而定。

至於焚燒垃圾產生的飛灰，將來要放置在鹿野鄉垃圾掩埋場，引起當地民眾反彈，台東縣環保局副局長陳炳伸表示，由於2004年因應焚燒垃圾，就已經在鹿野鄉掩埋場設置符合規定的雙層不透水層飛灰掩埋設施。

陳炳伸指出，飛灰在焚化廠固化後目前規畫先運到鹿野掩埋，未來啟爐後平均1天大約會產生11公噸飛灰，場區設備不會有揚塵，也不會滲漏到地下或河川，考量公平性，未來陸續在其它鄉鎮規畫飛灰固化物掩埋場，不會只放在鹿野。

縣議員陳宏宗表示，鹿野鄉土地大部分都是稻米及農作產區，為何捨近求遠，把飛灰固化物從台東運來鹿野？建議環保局要確實做好評估作業，以免招致民怨。縣議員古志成則建議，不管哪個鄉鎮產生多少垃圾，自己收回產生的飛灰，回歸鄉鎮自己處理比較公平。