肖姓陸配去年3月從大陸福建入境，卻在居家檢疫期間多次外出遭查獲，被裁處15萬元罰鍰，但肖女未繳納，經行政執行署嘉義分署強制執行後，肖女股票、名下房地產被查扣，經協商後，肖女同意每月分期繳納8000元，花了1年半時間終於完全清償。

嘉義執行署表示，現年65歲肖姓女子原籍大陸，2020年3月23日自大陸福建搭機入境，在嘉義縣民雄鄉住處「居家檢疫」期間，多次外出被查獲，被裁處15萬元罰鍰確定，嘉義分署受理執行後，立即查扣肖女銀行帳戶存款及所有股票拍賣，但因不足清償後就其所有房地產予以查封。

嘉義分署人員前往肖女住處執行查封時，肖女表示其夫已往生，經濟拮据無力繳納，執行人檢視肖女生活環境確實不佳，雖肖女表示無力繳納，居住處所又無可供查封執行財產，執行人員仍勸她在不影響生活情形下分期繳納，肖女因此每月定期繳納8000，最後一筆分期款於日前繳清。

嘉義執行署說，三級警戒期間，嘉義分署將防疫裁罰案件列為最優先強力執行對象，持續對於各種違反防疫規定相關案件，以迅速、確實作為方式彰顯公權力，為人民健康把關，阻遏疫情的蔓延。