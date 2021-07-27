桃園市蘆竹區26日晚間約10點一對年輕情侶因細故起口角，其中張姓男友竟因一時氣憤衝動朝南崁溪一躍而下，救護人員獲報後隨即到場以人鏈方式下水搜索搶救但未見蹤跡，所幸後來鄭姓女友接到張男安全返家消息，經警方確認，張男已於11點30分安全到家。

蘆竹警分局指出，同為25歲鄭女與張男互為情侶，26日晚間10點於南崁溪邊因細故大吵一架，過程中張男一時氣憤，竟索性向跳下南崁溪，鄭女見男友跳溪，擔心張男恐有生命安全危害，隨即向警消報案，消防人員到場後因光線昏暗，便以人鏈方式下水搜索搶救，歷經1個多小時仍未見張男蹤影。

消防局指出，為即時搶救張男，共派遣23名消防人員、消防車6輛、救護車2輛，並以完整水域裝備下水搜索，警方表示，當日晚點11點30分鄭女接到張姓男友電話，並得知張男跳溪後便早已游至岸邊並順利返家，鄭女才鬆了一口氣，而後續警方亦陪同鄭女至張男住所確認安全。

經確認張男安全到家且無大礙後，消防局表示，消防人員隨即整理救護裝備並離開救溺勤務，並於27日00時10分反隊待命，蘆竹警分局呼籲，衝動魯莽行事不能解決問題，應冷靜溝通協調才能找到出路，提醒民眾切勿因一時衝動做出危險行為，以免造成難以挽回的悲劇。