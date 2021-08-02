桃園大園賞鳥園區驚見男浮屍卡消波塊 身分待釐清 16:512021/08/02 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園大園賞鳥園區發現男浮屍警方釐清身分當中。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區賞鳥園區觀景台，有釣客在2日下午2點多，發現1具男屍在海面上載浮載沉，最後卡在岸邊消波塊，警方獲報和消防人員抵達現場，發現男子已經屍體僵硬明顯死亡，初判年齡約30至40歲間，警方表示，依屍體外觀來看都是漂浮撞擊岸石的擦傷，沒有其他明顯外傷傷勢，死者身分及確切死亡原因仍需進一步釐清。 政院為何不願普發現金 鄭麗文曝理由：與民意脫節 中泰花園都更案 產權爭議審議中險遭拆除 市府：釐清才可拆 #桃園大園 #賞鳥園區 #觀景台 #男浮屍 #消波塊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7旬老夫妻機車雙載就醫 途中遭撞雙殞命 15:112021/08/02 社會 交通局職員忙拍攝長官戶外視察 裝備竟遭路口傳單阿伯偷走 14:002021/08/02 社會 6旬翁雙腳無力路倒 暖警一舉動讓家屬倍感窩心 13:322021/08/02 社會 調監視器找賊 意外逮毒犯 04:102021/08/02 地方新聞 屏東恆春發生超跑車禍 肇事原因仍待警釐清 19:352021/08/01 社會 東奧單日2銀1銅 台灣選手紀錄日 04:102021/08/02 焦點要聞 失智父隨地便溺 女兒女婿將他關陽台疑虐待致死 13:582021/08/02 社會 900元健康餐吃到蟑螂一家子 受害女爬文挖出驚人發現 16:262021/08/02 生活 高端疫苗專家審查會議記錄曝光 對Delta保護力有疑慮 13:142021/08/02 生活 騎樓擺攤1年被檢舉29次 提告求撤罰法官不挺 12:202021/08/02 社會 板橋半夜巨響！開車逆向衝撞5衰車 無照女：因為人家不開心 10:342021/08/02 社會 社會熱門新聞 喜美蘇花大清水隧道「逆向高速超車」 特斯拉與死神迎面擦身 - 社會 國道跨虛線未打方向燈秒收3罰單 女上訴靠這點成功撤罰 - 社會 男女員警巡邏車內玩車震 27秒活春宮片瘋傳警察局長也收到 - 社會 台灣之光刺青大師病逝！工作中途昏迷送醫 治療2個多月仍辭世 - 社會 約砲遇奇葩男「投蛋式」激情交纏 她穿衣驚逃：竟當我鳥巢 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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