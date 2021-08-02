桃園市大園區賞鳥園區觀景台，有釣客在2日下午2點多，發現1具男屍在海面上載浮載沉，最後卡在岸邊消波塊，警方獲報和消防人員抵達現場，發現男子已經屍體僵硬明顯死亡，初判年齡約30至40歲間，警方表示，依屍體外觀來看都是漂浮撞擊岸石的擦傷，沒有其他明顯外傷傷勢，死者身分及確切死亡原因仍需進一步釐清。