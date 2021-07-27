NCC於7月14日否准台灣寬頻（TBC）出售上層管理公司股權Dynami予大豐電大股東戴永輝，持有Dynami最大股權的亞太電信董事長呂芳銘27日做出決定，將立即對NCC的違法處分提起行政訴訟。

呂芳銘曾在HP擔任要職、並出任凌雲科技全球副總裁暨亞太區總經理、創辦鵬瞻科技，目前擔任鴻海集團副總裁、亞太電信董事長。

為了NCC做出否准TBC上層管理公司Dynami股權交易案，選在三級警戒解封後第一天，呂芳銘帶著本案委託律師謝穎青親上火線，大動作提告NCC。

呂芳銘說，實在是不能接受NCC在會議記錄上對這個案子的描述，「好像我變成一個騙子」一樣，他強調「我這一輩子曾被告過，但從來沒有告過人，這次是第一次告人，沒想到就是「告官」」。

他說，電信、有線電視是特許行業，仍規NCC監管，但NCC雖然是主管機關，但是也要做「對的」事情，「如果有錯，我們接受」，但是如果處置是不合理的，「我們也要爭取權益」。並宣布將對NCC提起行政訴訟。

呂芳銘也說，NCC發言人翁柏宗上周在NCC記者會公開表示，「業者如果提出行政訴訟，NCC會把未核准的理由詳述給法院。」，「所以我們就提出行政訴訟」。

而最讓呂芳銘不能接受的是，NCC否准該交易案的會議記錄寫 著「Dynami在前述承諾措施成效尚未顯現改善前，即尋求經營權轉讓，申請讓與Dynami之65％股權予大大數位匯流，難謂無為求本會儘速審查同意106年許可Dynami受讓MAMPL案，即輕諾提出各項經營承諾之疑義，事後短期經營後即尋求其他第三方受讓者接手營運，未符本會對於新進經營者應致力改善TBC有線電視集團營運情形與負債比率之高度期待，且容有僅將TBC有線電視集團充作短期買賣轉讓標的，放棄長期經營規劃之重大疑慮」，就是這段話讓呂芳銘覺得「自己好像變成一個騙子」。

尤其對於參與公聽及聽證會的各界代表給予的正面評價與肯定，NCC隻字未提，甚至在公開的委員會決議理由中作辭指控Dynami，作為結論，呂芳銘強調，此無疑是嚴重打擊本國企業家投資意願，中華民國監理機關如此施政格調，誰能苟同。