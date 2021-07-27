逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數27日續跌133點，收在17269點，櫃買指數則創225.05點新高後急速拉回，尾盤轉跌4.17點，以219.79點作收。波段漲多的貨櫃三雄長榮、萬海、陽明等仍是殺盤重心，其中當沖比最高的陽明與長榮均以跌停價作收，領先突破15日高點18034點的個股作為新主流，題材上包括業績成長股、高殖利率族群及第三季漲價類股，短線可特別留意華興、明基材等個股。

此外，本周納入投資組合的宏觀，切入日系、陸系電視及機上盒供應鏈，營運成長性高，加上東奧題材發酵，股價可望續攻。