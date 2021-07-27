燃油供給受限 美國航空籲機師節省燃料 21:042021/07/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 航空燃油供給短缺與運送延誤，衝擊美國航空業者。美國航空（AA）要求機師盡量節省燃料，同時考慮增加部分航班的停飛次數。美國航空透露，燃油運送延誤最初多發生在西部城市，如今全國各地都受到影響，預料狀況將持續至8月中。 《國際金融》重量級財報發布前 美股期貨走低 電子事業續旺 南亞前三季EPS挑戰創新高 #美國航空 #供給 #機師 #節省 #運送 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》飲恨 日經兩萬八沒站上 15:412021/07/27 財經 《國際產業》航空觀光業旺季泡湯 白宮：不取消任何旅行限制 12:342021/07/27 財經 《國際經濟》供應吃緊 美國6月新屋銷量跌至14月新低 15:582021/07/27 財經 《半導體》十銓攜手聯強美國新聚思 合攻北美市場 14:502021/07/27 財經 貝佐斯願自掏腰包20億美元 與馬斯克爭NASA合約 17:452021/07/27 科技 史話》劉良昇專欄／鄰居大衛與勇士國魂 09:452021/07/27 兩岸史話 《美股掃瞄》看好超級財報 美股三大指數連2日創新高 09:102021/07/27 財經 AIT油漆工確診 打過2劑BNT仍染疫 兒在手搖店工作先發病 15:292021/07/27 生活 《國際金融》Prosus重挫 歐股高點回落 09:442021/07/27 財經 遠航掏空案纏訴16年 前副總吳勇璋等人再度撤銷改判 16:412021/07/27 社會 《盤中解析》航運風浪大 台股左右搖擺 10:012021/07/27 財經 財經熱門新聞 英特爾出招真的該怕？ 華爾街憂慮AMD這數據 直指台積電恐拖累 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 港股2天蒸發2千點 女股神急逃命 外資警告這產業恐無法投資 - 財經 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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