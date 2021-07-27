航空燃油供給短缺與運送延誤，衝擊美國航空業者。美國航空（AA）要求機師盡量節省燃料，同時考慮增加部分航班的停飛次數。美國航空透露，燃油運送延誤最初多發生在西部城市，如今全國各地都受到影響，預料狀況將持續至8月中。