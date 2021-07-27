德國西部城市勒沃庫森（Leverkusen）化學工業區27日發生大爆炸，造成5人失蹤和數人受傷，其中有2人重傷，目前仍不清楚爆炸原因。德國聯邦公民保護和災難援助辦公室將爆炸定為「極度威脅」等級，要求居民緊閉門窗，待在室內。