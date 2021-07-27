德國化學工業區 發生大爆炸 21:092021/07/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國西部城市勒沃庫森（Leverkusen）化學工業區27日發生大爆炸，造成5人失蹤和數人受傷，其中有2人重傷，目前仍不清楚爆炸原因。德國聯邦公民保護和災難援助辦公室將爆炸定為「極度威脅」等級，要求居民緊閉門窗，待在室內。 專案疫苗接種跨區施打狀況多 議員批中市府大玩「大風吹」 海外投資說分明 台積評估赴日本、德國設廠 #德國 #化學工業 #大爆炸 #爆炸 #勒沃庫森 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 古巴駐巴黎大使館遭到汽油彈襲擊 指責美國煽動 20:482021/07/27 國際 疫苗早該混打 醫：時間點抓錯恐陷大災難 11:072021/07/27 生活 大社論－改革的代價：香港金融風險持續擴大 04:102021/07/27 財經要聞 雲林農田用水量大 縣府推「藏水於農」抗地下水層下降 15:142021/07/27 寶島 大貨車肇事撞斷測速照相桿 當地人樂歪：為民除害 12:132021/07/27 社會 foodpanda觀察5月訂單 公佈疫後3大新趨勢出乎你預料 12:462021/07/27 科技 港股大崩盤 恒指連日暴跌1100點 16:402021/07/27 財經 中華電信攜手臺灣科技大學 共同建置5G智慧製造技術研發驗證場域 17:492021/07/27 財經 甄子丹58歲生日進組《捍衛任務4》 對戲基努李維粉絲超期待 20:572021/07/27 娛樂 縱火燒死老闆一家3口 油漆工3次判死更二審大逆轉判無期 12:342021/07/27 社會 龍華科大「i CARE 心教養青年育成」計畫 推展品格教育 14:202021/07/27 生活 財經熱門新聞 股市危機暴增？美實質殖利率轉負暴跌 這類投資人剉咧等 - 財經 靜待FOMC會議 美股開盤下跌200點 英特爾挫3％ - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 - 財經 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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