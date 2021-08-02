近日大雷雨狂炸南台灣，高雄災情連連，鳳山區勝利路近建國路口1日發生長寬各約4公尺的人行道下陷事件，由於該處屬於高市府第93期重劃區，地政局獲報後立即到場察看，初步確認因為連日豪雨造成土層鬆軟，使地下污水管線移位，造成沙土流失，才會導致人行道路面下陷。

高雄連日豪雨導致多處積淹水，民眾哀嚎不斷，此外，1日鳳山區勝利路又發生長寬各約4公尺的人行道下陷，塌陷處深達1.5米，幸虧並無造成人員傷亡，高市府地政局接獲通報後，立即通知廠商於下陷處設置圍籬、三角錐及夜間警示燈，以防止民眾誤入，經現場勘查確認暫無立即性危險。

地政局指出，該路段在重劃前為既有的勝利路，市地重劃工程後將其拓寬為20公尺寬，並設置人行道，目前正辦理重劃工程驗收作業。經過相關單位現場開挖、管道攝影檢視後，初步確認人行道下陷原因應為連日豪雨造成土層鬆軟，使重劃前既有的地下污水管線移位，以致泥沙沖進污水幹管，造成沙土流失，才會導致人行道路面下陷。

地政局表示，目前現場已請承包廠商緊急回填混凝土，以穩固土層，避免下陷擴大，現場設置圍籬、三角錐及夜間警示燈，以維護用路人及附近居民安全，另外，也積極處理損壞的汙水管線修復，並接續人行道路面復原工作。