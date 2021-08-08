陸弈靜再度攜手郭珍弟，《期末考》中扮分局長。（海鵬提供）

豪雨炸斷高雄桃源橋，觸目驚心彷彿「莫拉克八八風災」重演。8年前曾赴寶來溫泉拍攝風災電影《山豬溫泉》的「高雄媳婦」導演郭珍弟，看到新聞格外心痛，她祈禱風災損失能降到最低，災區一切平安。郭珍弟作品向來緊扣台灣在地脈動，新作《期末考》更關懷偏鄉教育處境，該片「越在地、越國際」，除大獲美國西雅圖、阿根廷布宜諾斯艾利斯等影展青睞，更受媒體推崇「議題深具國際性」。

畢業於台大心理系及美國天普大學影視研究所的導演郭珍弟，作品向來深具台灣人文關懷，曾以《跳舞時代》勇奪金馬獎最佳紀錄片，日前更以前作《戀愛好好說》，榮膺印度羅沙尼國際影展最佳導演殊榮，該片同時還勇奪最佳創意大獎。身為「高雄媳婦」的郭珍弟，近來作品《山豬溫泉》、《海上情書》及《期末考》，幾乎都以高雄為視角、一探台灣的現況與現狀。《期末考》除為偏鄉教育發聲，更為無力扭轉未來的流浪教師們，發出不平之鳴。該片除有藍葦華、楊小黎、陳淑芳、吳宏修、邱志宇等參與演出，資深金馬男星陳博正（阿西）與亞太影后陸弈靜也有在片中尬一角。

陸弈靜曾在郭珍弟前作《山豬溫泉》中，扮演災後喪夫的苦命女主角，在日本福岡放映時，讓不少觀眾感動落淚。頗有交情的2人這次合作《期末考》，陸弈靜卻堅持甩開苦情，首度堅持自己挑選角色，並選了讓人意外的「分局長」來演。片中她除新剪一頭俐落短髮外，更柯南上身、與男主角藍葦華展開精彩的案情推演。有趣的是，她還首度享有特權，片中配有兩名鮮肉警員跟班，果然瞬間意氣風發，演起來十分過癮。電影將於20日在台上映。