高雄獨居男爽約 友衝套房破門見他僵硬躺床 18:322021/08/12 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄傳出獨居男陳屍出租套房床上意外。（示意圖，達志影像/shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市傳出獨居男子陳屍出租套房事件，據ETtoday新聞雲報導，一名52歲吳姓男子倒臥楠梓區建楠路一間出租套房床上，明顯僵硬。吳姓男子的友人表示，死者與他相約碰面，但卻沒出現也聯絡不上，他直接到吳男租屋處尋人，敲門也沒回應，直覺有異，找來管理員開門，一開門就發現吳男倒臥床上，明顯沒有生命跡象。 警方獲報到場，初步查看顯示，吳男外觀沒外傷，詳細死因有待檢方相驗確認。 詐騙女友13萬元還逼在公墓「做最後一次」惡男遭判13年 小情侶夾娃娃店內壞壞 2男散佈啪啪片下場慘兮兮 #高雄 #獨居男 #出租套房 #吳姓 #倒臥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女童洗車場把玩噴槍灌爆肺部亡 生父有過失二審逆轉重判 10:262021/08/11 社會 接機「賈永婕女兒」有豔遇 美國男大生誤認朱蕾安是新生 22:512021/08/11 娛樂 為了全台媽媽粉絲 許富凱志在歌王 04:102021/08/12 娛樂新聞 工程師見人闖紅燈怒爆粗口 遭打到鼻青臉腫還吃上官司 19:092021/08/12 社會 屏東枋寮鄉所弊案4人交保 佳冬鄉長龔日光遭彈劾 04:102021/08/11 地方新聞 綠帽夫捉警察小王 房外聽妻淫叫怒破門拍裸照 16:002021/08/11 社會 陸導演控《掃毒2》抄襲 劉德華遭求償4.3億 北京法院已立案 13:022021/08/12 兩岸 闖空門偷電器還遺留啤酒空瓶 嫌犯被逮笑稱：太渴了 11:562021/08/12 社會 醉漢車內發酒瘋 運將怒刺頸10多下殺人未遂遭押 19:332021/08/12 社會 解凍雞肉竟引來不速之客 男湊近驚見蒼蠅悽慘下場 16:062021/08/11 搜奇 為種菜或養雞起爭執 狠男11刀殺死好友判重刑賠560萬 08:032021/08/11 社會 社會熱門新聞 駕駛沒打方向燈吃2張罰單 興訟辯：沒車是要打給鬼看 - 社會 不滿六年條款管制兩年 刑警會場頻吐苦水 - 社會 夾娃娃機店嘿咻42秒繳械 2男外流國中生情慾片慘了 - 社會 枋寮鄉公所貪瀆弊案震撼彈 疑「白手套」黃嫌改遭收押禁見 - 社會 綠帽夫捉警察小王 房外聽妻淫叫怒破門拍裸照 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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