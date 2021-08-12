高雄市傳出獨居男子陳屍出租套房事件，據ETtoday新聞雲報導，一名52歲吳姓男子倒臥楠梓區建楠路一間出租套房床上，明顯僵硬。吳姓男子的友人表示，死者與他相約碰面，但卻沒出現也聯絡不上，他直接到吳男租屋處尋人，敲門也沒回應，直覺有異，找來管理員開門，一開門就發現吳男倒臥床上，明顯沒有生命跡象。

警方獲報到場，初步查看顯示，吳男外觀沒外傷，詳細死因有待檢方相驗確認。