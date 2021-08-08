73歲香港資深演員高雄（原名：何耀深），當年憑著亞視劇《精武門》一炮而紅，近日，他在大陸拍攝由人氣小花周潔瓊和茅子俊主演的新劇《明月入卿懷》，不過卻被發現，他竟在台上幫周潔瓊撐傘，讓不少人都替高雄感到心酸，認為他居然淪落到要給年輕後輩撐傘，但真相曝光後讓粉絲超傻眼。

近日網上流傳一段「老戲骨還要給女一號打傘」影片，直指在新劇《明月入卿懷》開機現場，炎炎夏日中，周潔瓊有專人幫她撐傘，不過仔細一看，卻發現撐傘的是老戲骨高雄，這讓網友都怒了，認為周潔瓊太不尊重前輩，「是在耍大牌嗎？」並替高雄感到心酸，「他為了生存真是難」。

網友稱高雄替周潔瓊撐傘。(圖／翻攝自微博)

網友曝光真相。(圖／翻攝自微博)

不過從完整視頻可以看到，其實本來是助理幫周潔瓊撐傘，但後來她發現一旁高雄沒有撐傘，所以主動想替高雄服務，但高雄不好意思才接過傘，相當紳士，二人更有說有笑，看來關係相當不錯。

粉絲也不滿營銷號亂造謠，紛紛曝光證據要大家別斷章取義，「雖然只是路人，但鍵盤俠不用為自己言論負責嗎？」22歲大陸新生代女星周潔瓊，曾是南韓限定女團I.O.I成員之一，之後又以女團PRISTIN出道，在團體解散後便回大陸繼續發展。