取自賴清德臉書(體育署提供)

鞍馬王子李智凱今晚將與隊友唐嘉鴻出戰「男子個人全能競技決賽」金牌戰，副總統賴清德在臉書為他們加油打氣，並以「亂彈阿翔」的歌：「用盡所有力，奮力躍起，然後完美落地」。鼓勵他們「帶著多年苦練的汗水，就在今天，盡力翻滾吧！」

賴清德引用男子體操教練林育信的說法「我們台灣男子體操隊，能成隊站上奧運舞台比賽，就算是贏了！」指出，這位2005年《翻滾吧！男孩》的主人翁，已從國手成為教練，而這段追逐體操桂冠之路，縱然艱辛曲折，卻從未停歇，孕育出一代又一代的優秀的選手，就在今天，將由李智凱與唐嘉鴻代表台灣出戰。

他說，二度叩關奧運的李智凱，每次執行湯瑪斯迴旋，總是能驚豔全場，他是鐵血阿信教練從小一路帶上來的「烏龜」選手，就像龜兔賽跑寓言一樣，以強大的堅持和自律性，起步雖不快，但走最穩、最遠的就是他。

賴清德舉例，2016年里約奧運場上，李智凱負傷上陣，在最高難度G旋轉時落馬，一秒的失手，差點讓十幾年苦練夢碎，但他說「哭了，還是要繼續練！」2021年的今天，再度站上東奧戰場，李智凱要為自己、為隊友、為台灣的體操夢，奮力一戰！

另一位選手是擅長單槓與地板的唐嘉鴻，從小因為好動，被父母帶去學體操消耗體力，就這樣一路走到現在，他說，在翁士航 、阿信教練眼中，唐嘉鴻是個不怕苦，且衷心熱愛體操的戰將，雙手的厚繭，每周都要拿刀割除兩次，這是他勤練苦訓的實證與勳章。

賴清德表示，他耳邊響起亂彈阿翔的那首歌：喚起 心底的血液，沉住氣屏息不放棄，朝著夢前進，用盡所有力，奮力躍起，然後完美落地。他要兩人「帶著多年苦練的汗水，就在今天，盡力翻滾吧！」這次，要奮力地躍起！要完美的落地，「李智凱加油！唐嘉鴻加油！」