六甲恒安宮今年普渡推出線上代辦服務。（六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

5月疫情升溫以來，台南六甲火鶴花農銷售慘兮兮，六甲區恒安宮6月15日起微解封，雖不開放民眾入內殿參拜，還是有民眾想要禮佛拜神，因此推出「呼鶴」火鶴花敬神組合，民眾上網下單後，廟方代為送入內殿祭拜，拜完寄還給民眾，不僅敬神禮佛、幫助在地花農，也宣傳六甲農產特色。

六甲火鶴花農林芳珠表示，從去年疫情爆發以來，以外銷為主的六甲火鶴花農，已經賠了1年多，外銷平均少了3成多，原本寄望推廣內銷市場，去年紓困還有學校花藝教學計畫，今年三級警戒，什麼活動也辦不了，內銷收入也大減5成。

「從去年哀到現在，已經哀到燒聲沒聲音了。」林芳珠說，雖然日本外銷市場6月因結婚季到來有起色，但也只有回升1成左右，農友也想自力救濟推網購宅配，但許多老農連臉書都不會用，實在有難度。

六甲恒安宮看到在地花農的辛苦，結合信徒敬神需求，推出「呼鶴」火鶴花敬神組合，內有Q版福祿壽三仙圖、Q版媽祖平安符，民眾宅在家也能祈求媽祖保平安，還可以幫助在地花農。

除了推出「呼鶴」敬神組合網購，恒安宮今年中元普渡也很有創意，將在線上商城限時推出普渡拜拜組，民眾下訂後，商家會將祈福供品組送到六甲媽祖廟，由廟方在廟口舉辦普渡科儀，完成敬拜好兄弟的儀式，兼具防疫又有誠心，民眾還可以把供品領回或是做公益，請廟方代捐給需要的人。