陸方駐美大使最新消息？趙立堅：很快就會看到 17:122021/07/28 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人趙立堅。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人趙立堅今（28日）主持例行記者會，針對大陸新任駐美大使的最新消息，趙立堅回應：「很快會看到有關消息」。 中美天津會談剛落幕，香港《南華早報》昨已披露，大陸外交部副部長、新任駐美大使秦剛27日從上海啟程赴美上任，成為中國首位無美國經驗駐美大使，但大陸官方仍未證實。今日大陸外交部記者會上，針對記者提問，趙立堅仍回應：「很快會看到有關消息」。 藍黨主席成三強鼎立？林為洲爆連勝文不選了 江啟臣選桃園市長？朱立倫：要推在地最強候選人 #駐美大使 #趙立堅 #針對 #回應 #秦剛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頭條揭密》東奧桌球陸失混雙金牌 日伊藤美誠4年前預言竟成真 04:432021/07/28 政治 開放高端疫苗接種 最挺、最不挺的意見領袖是誰？ 13:572021/07/28 生活 中美天津會談結束 秦剛出使美國 04:102021/07/28 產業財經 第三次世界大戰將在網路爆發 CNN披露台灣如何厲兵秣馬 11:352021/07/28 國際 中評智庫》目前台海局勢呈現「四個加劇」趨勢（王英津） 11:252021/07/28 海納百川 趙又廷高圓圓婚後首空降陸綜 爆夫妻合體「趕這天王」 09:102021/07/28 娛樂 戴資穎今早打進東奧女單8強 陳其邁忙防疫沒空觀賽 11:502021/07/28 政治 全球八成網民認病毒溯源已被政治化 趙立堅：美企圖遏制中國崛起 16:462021/07/28 兩岸 新竹光臨藝術節隆恩圳燈區30日開展 16:312021/07/28 生活 雪蔓重申一中政策 不支持台灣獨立 04:102021/07/28 產業財經 遭美議員施壓要求停止贊助北京冬奧 陸外交部：相信美企會做正確判斷 17:202021/07/28 兩岸 兩岸熱門新聞 陸網友質疑東奧為何不派狙擊手參加射擊？ 原因揭曉了 - 兩岸 - 旺報 東奧》未能奪桌球混雙金牌 許昕：中國隊無法接受 - 兩岸 - 旺報 東奧》失去的一定要拿回來！大陸謝思埸／王宗源男子跳水3米板摘金 - 兩岸 中蒙外長天津會談 王毅：達成八點共識 - 兩岸 杜特蒂：你們想對中國開戰嗎？ - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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