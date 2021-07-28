大陸外交部發言人趙立堅今（28日）主持例行記者會，針對大陸新任駐美大使的最新消息，趙立堅回應：「很快會看到有關消息」。

中美天津會談剛落幕，香港《南華早報》昨已披露，大陸外交部副部長、新任駐美大使秦剛27日從上海啟程赴美上任，成為中國首位無美國經驗駐美大使，但大陸官方仍未證實。今日大陸外交部記者會上，針對記者提問，趙立堅仍回應：「很快會看到有關消息」。