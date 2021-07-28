昨日全台高溫炎熱，用電量創下3884.4萬瓩的新高。但於此同時，滿載運轉中的核二廠2號機卻因為故障急停。原能會初判是人為疏失，目前無輻射外洩疑慮，但也讓發電拉警報，整天由太陽光電與抽蓄水力接力支應發電，供電燈號在傍晚亮起黃燈。

在高溫日出包，由於核二廠1號機因燃料池爆滿，7月1日已正式提前除役，只剩2號機苦撐，未料昨日2號機反應爐卻故障急停。原能會表示，當時機組原本滿載運轉，但主蒸汽隔離閥卻突然關閉，造成主汽機跳脫及反應器急停，當下是安全停機。原能會說，核二廠相關設備並未發生異狀，初研應是人為疏失導致主蒸汽隔離閥關閉，引發汽機跳脫、反應器急停。

台電說，已進行相關調查，並依相關規定提出綜合檢討報告。至於2號機何時能回歸發電行列，原能會表示，台電提出的綜合報告經原能會審查確認已釐清肇因，並完成檢討改善後，原能會才會同意2號機重新起動。而沒有核二廠的昨日，即時備轉容量率預估僅百分之7左右。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，持續的高溫讓用電量暴增，隨著疫情逐步趨緩，公司行號的運作也陸續回復正常，為了協助上班族提升短期收入，1111人力銀行同步推出兼差打工專區及在家工作專區，協助疫情期間收入受到影響的上班族，降低衝擊。