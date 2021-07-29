中央宣布從7月27日起將防疫警戒調降為二級警戒，這波疫情升溫延燒2個多月，有別過往輿論聚焦在中央防疫指揮中心，這兩個月各地縣市長的防疫作為，躍升成為民眾生活中探討的重要議題，近來媒體接連公布最新民調，顯示民眾從防疫表現幫縣市長打分數，其中台中市長盧秀燕是唯一在兩份民調中，施政滿意度與看好度向前邁進的六都市長，這位耐煩又進退得宜的娘子軍「異軍突起」，後勢看漲。

台中市長盧秀燕施政滿意度大增。 網路截圖

遠見雜誌今(29日)天公布最新的「縣市長施政滿意度調查」，調查時間是在今年3月2日至4月16日，是在這波疫情前進行的民調，全台22位縣市長滿意度下滑有15位，不過，台中市長盧秀燕則是逆勢上揚，施政滿意度為59.1%，較去年提升了5.8個百分點；施政分數為67.7分，也比去年增加3.3分，不僅是六都中唯一進步的市長，且進步幅度高居全國第二名，是近10年來滿意度最高的台中市長。

此外，台灣世界新聞傳播協會在5月初公布「22縣市有感施政大調查」，台中市在城市「幸福感」項目奪冠，與社會福利、藝術文化、交通狀況等都榮獲金獎殊榮，台中市長盧秀燕的施政滿意度從去年58.2％大幅上升至71.3％。

ETtoday也在日前公布「十大政治領袖」排名，調查時間是在疫情爆發之初（5月30日至6月1日），民眾對政治領袖的直觀感受，台中市長盧秀燕從過往名列十名外，首度搶入十名榜內，面對本波疫情蔓延擴散，顯示盧的迅速指揮展 與積極抗疫，獲得人氣與看好度，排名大幅躍進至第七名，為十大中唯一的女性政治人物。

三份民調分別在這波疫情爆發前後，進行民意調查，可以觀察到民意的迅速變化，新北市長侯友宜在兩波民調中都是名列榜首。台北市長柯文哲則是從四月排名六都之末，因這兩個月聲量大增，再次成為全台看好度第二的政治人物。

台中市長盧秀燕則是唯一在三份民調中，施政滿意度與看好度向前邁進的六都市長，如果侯友宜是鐵漢勇敢作為的印象深入民心，盧秀燕則是耐煩有毅力，以及幾次與中央抗衡的過程中進退得宜，讓民眾印象深刻。