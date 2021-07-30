為強化校園人才的技術與實務能力，以符合產業發展及學子就業之所需，開南大學與景碩科技攜手產學合作，讓學子在學期間就能無縫接軌產業。景碩科技將提供開南大學產學合作的學生，每學期獎助學金2萬7500元，8個學期共計22萬元，以正式員工聘任，採輪班制上班。利用假日在校上課，薪資待遇配合公司規劃，每月薪水可達3萬1610元，並逐年調漲，職涯規劃方面，公司也將安排適合個人發展的整體規劃。

PCB暨IC載板大廠景碩，為半導體製造產業公司，主要從事半導體IC載板，像是智慧型手機、醫療診斷等資訊設備或是導航的零件研發、製造與銷售，其科技廠房分別設置在中國蘇州、台灣桃園、新竹及美國，為跨國企業的上市公司。

開南大學校長林玥秀也表示，此次，景碩科技人力資源處處長李秉澤蒞校洽談的產學合作，首年搭配的學系有進修學士班應用英語學系、應用日語學系、資訊管理學系，以及國際物流與運輸管理學系等4個學系，名額共計70名，甄選上的同學，景碩科技將與其簽訂6年的合約，擁有畢業即就業的理念保障。

透過學界與業界之間的合作活動，企業可從學校發掘合適的人才，學生亦可提早對職場環境有所認知，加強自我職能，進而做出職涯選擇。1111人力銀行長期扮演專業人才媒合平台，今年重新改版的TUN大學網，除了提供全台各大學相關資訊、校園新聞動態、職能測評、打工家教等專區，更設有熱門討論區，讓同學們相互交流討論，獲取豐富有效的資訊。

開南大學進修學士班甄審入學報名期限至110年8月13日止，歡迎普通科及職業科學生踴躍報名。還有好友推薦獎勵金，相關資訊請洽專線03-3412500#5502或加入開南大學官方行動條碼QR code 詢問。