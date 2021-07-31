嘉義縣中埔鄉忠義路與大義路口今天中午發生民間救護車與貨車擦撞事故，救護車司機受傷送醫，幸車上患者無恙，由公司派車接駁送醫，司機則由三和分隊救護車送醫治療，車禍原因尚在釐清中。

嘉義縣消防局勤務指揮中心今天中午11點44分獲報，指中埔鄉忠義路與大義路口發生車禍，三和分隊人車抵達現場，發現是民間救護車載送患者轉院途中，在路口與貨車發生擦撞，造成民間救護車游姓22歲駕駛左側頭部鈍傷，右膝受傷，車上患者由公司另派車送醫。