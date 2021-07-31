嘉義救護車與貨車擦撞 救護車駕駛受傷送醫 12:422021/07/31 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義救護車與貨車擦撞 救護車駕駛受傷送醫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣中埔鄉忠義路與大義路口今天中午發生民間救護車與貨車擦撞事故，救護車司機受傷送醫，幸車上患者無恙，由公司派車接駁送醫，司機則由三和分隊救護車送醫治療，車禍原因尚在釐清中。 嘉義縣消防局勤務指揮中心今天中午11點44分獲報，指中埔鄉忠義路與大義路口發生車禍，三和分隊人車抵達現場，發現是民間救護車載送患者轉院途中，在路口與貨車發生擦撞，造成民間救護車游姓22歲駕駛左側頭部鈍傷，右膝受傷，車上患者由公司另派車送醫。 金門小客車自撞翻車 女駕駛受傷緊急送醫 桃園騎士按喇叭遭汽車駕駛砍傷 縫36針獲救 #民間救護車 #貨車 #路口 #受傷送醫 #中埔鄉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慶欣欣鋼鐵引眾怒 伸港鄉民抗議 04:102021/07/31 地方新聞 吊車司機衝燒烤攤找妻 店員卻挨刀枉死 檢警相驗曝死因 16:542021/07/30 社會 宜蘭救護車支援火警遭猛撞 車側翻橫躺路中 10:292021/07/30 社會 米克斯慘中獸夾前腳遭夾斷 傷口血肉模糊露白骨竄逃 14:162021/07/30 社會 北市議員辦公室主任成色狼 酒後裸身舔助理女友胸部蹭下體 11:232021/07/30 社會 連日滿單體力不支自撞電桿 外送員慘摔開放性骨折 09:452021/07/31 社會 助民間動物收容所環境清消 新北市動保處發154瓶消毒水 09:222021/07/30 寶島 新莊里長跨區送愛 2個月送出萬份愛心餐 11:102021/07/31 寶島 中信銀 獲全球最佳專案融資大獎 04:102021/07/30 金融．稅務 開棺見最後一面 屍體突顫抖嚇壞眾人 下秒奇蹟復活 10:302021/07/31 搜奇 印尼與美聯合軍演 仍意圖深化與中關係 04:102021/07/31 話題觀察 社會熱門新聞 彰化家暴男酒後開車撞妻 她遭擊飛跪地痛哭：拜託救我 - 社會 人形模特兒「及胸短裙」露下體 民眾嚇：流行真難懂 - 社會 稱林昀儒「豆花臉小林同學」宣傳豆花 餐廳挨轟無禮 - 社會 越南人妻偷吃小尪29歲同鄉 元配臉綠提告：3個月爽玩6次 - 社會 奧運金牌拿2000萬元！律師算盤一打 「這樣領」等於終身俸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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