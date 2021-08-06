小心天雨路滑 74線中清地下道汽車疑失控撞護欄 18:572021/08/06 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市6日下午近5時在西屯區台74線中清地下道西向車道，發生一輛自小客車疑失控打滑自撞護欄。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市6日雨勢不斷，下午在西屯區台74線中清地下道西向車道，發生汽車疑自撞車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真） 台中市6日雨勢不斷，下午近5時在西屯區台74線中清地下道西向車道，發生一輛自小客車疑似失控打滑與左側護欄發生碰撞，警方到場處理救出駕駛，幸好駕駛繫安全帶並無受傷，經酒測並無酒駕，車禍肇事原因，警方將進一步調查釐清。 警方指出，25歲張姓駕駛今日下午沿著台74線內側車道，正往凱旋路方向行駛時，車輛忽然疑失控打滑，與左側護欄發生碰撞，造成車頭毀損，幸好僅人受驚嚇並未受傷。 警方初判不明原因肇事，確切發生交通事故的原因還要進一步調查。 疑天雨路滑 烏日貨櫃車自撞分隔島車頭全毀 彰化東彰路南段動土 全線2024年通車 #中清 #台74線 #發生 #失控打滑 #左側 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園、龜山無預警停電 6000戶受影響 13:462021/08/06 生活 雨彈狂炸打水漂 國道三號和美段小貨車打滑翻覆 15:552021/08/06 社會 豪雨成災溪湖巨大榕樹應聲倒 蔥農清晨4點出門搏鬥 12:372021/08/06 生活 豪雨成災水漫魚塭 七股文蛤池無海水可換恐暴斃 16:272021/08/06 生活 雨彈狂炸八卦山 土石流沖進民宅 鐵皮屋毀壓傷住戶 16:452021/08/06 社會 航海王回神 電子權值股不支 台股收跌76點 月線失守 13:382021/08/06 財經 工程材料堆置三姓橋車站內 台鐵允兩周內移除 10:352021/08/06 政治 雨下太多了 阿里山公路今晚10點起全線預警性封閉 18:162021/08/06 生活 火燒厝9歲女童躲床下成焦屍 父悲慟 04:102021/08/06 社會新聞 砂石車再奪命 基隆6旬女騎士遭輾爆頭 當場死亡 12:542021/08/06 社會 《盤中解析》航運敗部復活 台股力挽狂瀾 12:352021/08/06 財經 社會熱門新聞 5天被騙80萬！簡訊利誘投資飆股 受害者崩潰：畢生積蓄全沒 - 社會 人夫帶妻遊花蓮 半夜大戰民宿闆娘「舊愛」 下場慘 - 社會 撿屍正妹回家啪啪 24歲男憶「她全程是死掉狀態」 - 社會 目睹哥哥外遇大嫂閨蜜 他內心兩難遭狂轟：必須大義滅親 - 社會 D奶闆娘疫情下海 靠「5分鐘繳械」神技半年海撈73萬仍被逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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