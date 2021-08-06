台中市6日雨勢不斷，下午在西屯區台74線中清地下道西向車道，發生汽車疑自撞車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市6日雨勢不斷，下午近5時在西屯區台74線中清地下道西向車道，發生一輛自小客車疑似失控打滑與左側護欄發生碰撞，警方到場處理救出駕駛，幸好駕駛繫安全帶並無受傷，經酒測並無酒駕，車禍肇事原因，警方將進一步調查釐清。

警方指出，25歲張姓駕駛今日下午沿著台74線內側車道，正往凱旋路方向行駛時，車輛忽然疑失控打滑，與左側護欄發生碰撞，造成車頭毀損，幸好僅人受驚嚇並未受傷。

警方初判不明原因肇事，確切發生交通事故的原因還要進一步調查。