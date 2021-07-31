台灣「羽球一哥」周天成31日征戰東京奧運男子單打8強賽，最後不敵上屆里約奧運男單金牌的大陸選手諶龍，不過仍令國人感到光榮，晚間「黃金男雙」李洋、王齊麟也將出戰金牌戰，而周、李2人都出身國立基隆高中，身為基中的大學長、基隆市長林右昌也在電視機前，為2人喝采，盛讚「小天還是很棒！李洋也加油！」

林右昌表示，周天成的表現已非常好，好幾顆球都用心拚搏，甚至撲倒在地上，已盡全力，「我們還是為他加油，小天你很棒！」另外也希望李洋平常心，做出最好的表現，金牌戰壓力難免大，加油！

「只有基中可蹭奧運羽球熱度，理所當然！」基隆高中表示，周天成、李洋都是基中校友，是基中的驕傲，另外男雙的教練是基中93級校友陳宏麟、戴資穎的教練是93級賴建誠擔任教練，都是基中培養的選手與教練，而他們都是基中教練鄭永成的學生。

基中指出，基中羽球隊能培育許多國手與國手教練，要歸功於學校、家長、老師們的付出，與同學不畏困難的努力，同學靠著堅忍不拔的毅力，日復一日、年復一年地每天練習，這才造就基隆高中羽球搖籃的聲譽。

基中說，基隆高中羽球隊的孩子，每日早晨不到六時就起床練習到7時半、下午2時繼續練習到晚上7時，不畏風雨，衝刺、專項、敏捷、沙衣步法、跳繩、長跑、重量訓練，每日反覆練習，再透過在球場專業的發球訓練、殺球訓練、跑位訓練、戰術練習等，讓基中的羽球隊一直有好成績。

基中提到，鄭永成作育英才，曾以「印尼華僑深入基層，放下世界冠軍光環，為臺灣培育羽球好手、成就台灣之光」，獲得教育部的杏壇芬芳獎，在學生心目中，扮演亦師亦友的角色，為台灣羽壇貢獻，把選手推向國際舞台、讓選手成為台灣之光，也因此許多基中校友，多年後發光發熱後，也回校給予學弟妹幫助。