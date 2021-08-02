2日，日經指數一掃前個交易日曾創下近7個月低點陰霾，日企財報紛傳佳音，也讓新冠疫情利空消息沉澱下來。早上收盤時，日經平均指數收27,742.28點，漲458.69點或1.68%。東證收1,933.59點，漲32.51點或1.71%。

航運股與鋼鐵族群領漲，因亮眼財報為市場注入一股活水。

NEC漲4.5%，因這家電子IT業者上季財報意外虧轉盈。

汽車零組件製造商電裝漲5.1%，上周公佈強勁獲利後，股票漲勢一直延續到現在。

三住集團漲8.4%，並寫下歷史新高，因這家專事工廠自動化與機器零組件的貿易商獲利大好。

Okasan證券認為，目前約有4成日企公佈財報，營業利益年增約2.4倍。其中，211家有好消息，但有76家卻傳出營運利空。

在走弱族群方面，高絲跌11.4%，這家化妝品業者上季季報遠不如市場預期。

在西日本鐵路公佈慘兮兮的財報後，股價跌6.8%，表示尚未走出疫情所造成的衝擊影響。同時，而東日本鐵路與日本中部鐵路，也分別跌 2.8%與2.3%。

由於Delta變種的高傳染性，造成日本疫情升溫，當地旅行需求的復甦，不知道何時能真正看到。

Monex證券首表示，短期內，隨著政府擴大實施緊急狀態，東京新病例創下歷史新高，新冠病毒也給市場帶來壓力。