雲林縣連日豪雨全縣各地農田泡水，至8日止農作物損失4828萬元、畜禽場損失353萬元、漁業損失30萬元，合計金額高達5211萬元，為全國災損第1，雲林縣長張麗善向農委會建議公告全縣全品項作物現金救助，已獲農委會同意，預計9日公告後，農民即可前往各公所申報救助。

張麗善表示，雲林縣受西南氣流豪雨及熱帶低壓影響持續降下豪大雨，日雨量多日達200毫米，甚至250亳米以上，有些農作物還浸泡在水中，未來數日仍可能降雨，受損程度將持續擴大，經勘災各項農作物受損情況均已達救助標準。

張麗善表示，除了農作物嚴重受損，畜產災損計有元長、水林、四湖、口湖、台西5鄉鎮12場養禽場，包括有色肉雞550隻、番鴨9900隻、土番鴨1萬5112隻、鵝50隻，合計353萬4500元。另外，四湖鄉15公頃文蛤池混養的虱目魚流失程度超過20％，損失約30萬元。

縣農業處長吳芳銘強調，近日仍有雨勢，農作物會有遲發性災損發生，預計災情將持續擴大，縣農業處與各公所將持續查報彙整災情，也請農友主動向公所通報，以加速救助作業。

吳芳銘說，張麗善縣長為減少農民因豪雨損失，建議公告雲林縣「全品項作物現金救助」，已獲農委會同意，請農民們注意公告訊息，農委會預計在9日公告，屆時即可向公所申報。

農民表示，此季花生約在7月底至8月初播種，沒想到遇上連日豪雨，剛長出幼苗就泡水爛根，有的甚至連幼苗都長不出來，損失慘重，除了政府救助，也希望持續加強治水，才能讓農民安心耕種。