世界百大入侵種－「小花蔓澤蘭」，政府已持續宣導及防除多年，蔓延面積已有大幅抑制，但其生長相當快速，繁殖及擴散能力極強，仍須持續防除，以保護台灣本土生態環境；在小花蔓澤蘭每年開花結實前拔除，是最好防治時機，因此，農委會訂定每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，並選定9月第1個星期六為全國防治日。

2021年防治月期間，林務局所屬各林區管理處規劃與政府機關、民間企業及社區發展協會等機關合作舉辦多場小花蔓澤蘭拔除、防治及收購活動；並同步於9月4日全國防治日辦理小花蔓澤蘭防除及宣導活動。

據農委會特有生物研究保育中心2020年底監測調查資料顯示，國內小花蔓澤蘭分布面積已由90年51852公頃減少至4393.7公頃，顯見防除成效良好。林務局2021年度持續補助各地方政府進行各項入侵植物防除工作，預計防除小花蔓澤蘭646公頃、收購小花蔓澤蘭223公噸，其中「廢耕農地」為防治重點區域，更希望透過政府機關、企業團體與社區居民共同合作，保護原生植物和樹木，遠離小花蔓澤蘭糾纏，達到全民防治「綠癌」的目的。

林務局表示，為善用移除及收購的小花蔓澤蘭植體，已委託開發小花蔓澤蘭多樣性產品，運用炭化植體處理程序，所產生的炭材及醋液，製作炭皂、小黑蚊防蚊液、炭磚吊飾及炭複方培養土等商品，共創「里山倡議」在地化資源再利用模式及朝向綠色循環經濟發展。