外來入侵植物，由左至右為小花蔓澤蘭、香澤蘭、銀膠菊、銀合歡及刺軸含羞木。（南市農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市入侵綠鬣蜥野外族群主要分布於仁德區三爺宮溪與鹽水區八掌溪流域周邊，其他區域僅有零星發現，2017至2020年共移除929隻，今年農業局針對綠鬣蜥出現熱點區域加強移除能量，至7月底移除1345隻，期望抑制族群數量避免擴散至其他區域。

台南市長黃偉哲表示，移除工作只是控制外來入侵種的一個手段，減少引入才是根本之道，所以始終秉持「不輸入、不野放、不擴散」的3不原則，才能有效防除外來入侵種，希望藉由公私協力合作，減少入侵物種對台灣生態的衝擊。

台南常見入侵種植物如小花蔓澤蘭、銀合歡、銀膠菊等。小花蔓澤蘭及香澤蘭，因生長快速，造成樹木及作物因被纏繞覆蓋或被占據棲地而死亡；貌似艾草和滿天星花的銀膠菊於春夏季繁衍，影響農田生態；另銀合歡及刺軸含羞木，亦會排放毒素抑制本地植物生長，皆亟需進行防治。

綠鬣蜥在缺乏天敵且快速繁衍下，威脅原生植物棲地及農作，綠鬣蜥雖然有嚇人的外貌但以草食為主，不會主動攻擊人，民眾若在戶外開放空間遇到牠無須害怕，可不予理會，牠作完日光浴隨即離開，倘出現於住家內，可控制其在封閉空間再通報農業局處理。

農業局長謝耀清表示，請民眾多檢查自家周邊環境，一旦發現入侵植物，隨即戴上手套口罩連根移除，避免擴散。倘若發現入侵物種蹤跡，可通報各區公所或洽農業局通報專線0800-241314。