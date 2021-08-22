海巡署前天查獲154隻走私品種遭檢疫單位人道處置，引發動保與愛貓人士的抨擊，但回顧過去，銷毀走私動物行之有年，根據農委會防檢局統計，近10年截至今年6月已銷毀走私動物1891隻，加上這次的154隻，總計超過2千隻，本次更是少見的走私大量貓隻。

防檢局統計，2001年至今，以2018年銷毀的走私活動物409隻最多，其中貂、黃鼠、蜜袋鼯高達344隻；2019年銷毀走私動物115隻，當中以48隻鴿子、24隻沙鼠、21隻毛絲鼠及8隻貓為多，2020年則有51隻花栗鼠及松鼠。截至今年6月，銷毀走私動物計有1891隻，加上這次154隻品種貓，總計超過2千隻。

防檢局表示，近10年來查緝機關緝獲活動物種類包含鸚鵡、鴿子、畫眉鳥、綠繡眼、犬、貓、貂、黃鼠、蜜袋鼯、花栗鼠、赤尾松鼠、沙鼠、粟鼠、跳兔、八齒鼠、狐獴及黃金鼠等各類活體動物，前述動物於查獲後均應前述相關規定妥善人道處置，與本次走私貓事件並無不同，然而這次是歷年少見的大量貓隻走私事件。