62歲的蔣姓婦人，2016年10月以3000多萬元出售位於嘉義縣太保市的2筆土地，被核課個人房屋土地交易所得稅時，又先高報取得價格，更正時再低報交易價格，企圖逃漏稅，經南區國稅局新營分局要求補課房地稅282萬多元拒繳，案移行政執行署台南分署後，查出她有隱匿財產的事實，2日拘提到案並聲請管收獲准。

台南分署行政執行官林家禾調查發現，2017年10月間，蔣婦曾從某帳戶轉出180萬多元，詢問對方資金流向時，蔣婦只說是支付工地的錢，但卻無法提出相關證明資料。

另外，2017年至2020年間，蔣婦還從另一個帳戶陸續轉帳給他人達932萬元，但被問到資金流向時，也只說是歸還他人的錢，無法提出資料佐證，總計無法清楚說明流向的資金總額高達千萬元以上。

台南分署2日將蔣女拘提到案，經訊問後，認定她有隱匿或處分財產的行為，符合管收事由，經移送台南地方法院聲請管收後，法官裁准並解送台南看守所附設管收所。