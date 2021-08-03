健康江蘇微信公眾號3日通報，8月2日0-24時，江蘇新增本土確診病例45例（南京市報告5例，揚州市報告40例），22例為輕型，23例為普通型。新增境外輸入確診病例2例。以上病例均在定點醫院隔離治療。解除醫學觀察的境外輸入無症狀感染者1例。

7月20日至今，南京市累計報告本土確診病例220例（其中輕型82例、普通型132例、重型6例）；揚州市累計報告本土確診病例94例（其中輕型31例、普通型61例、重型2例），本土無症狀感染者2例。

病例詳情由相關設區市發布，目前，在定點醫院隔離治療的確診病例344例，其中本土確診病例327例（輕型116例、普通型203例、重型8例）；在醫學觀察的無症狀感染者17例，其中本土無症狀感染者5例。

自2020年1月22日至2021年8月2日24時，江蘇全省累計報告新冠肺炎確診病例1088例（其中境外輸入129例）。