今天（8月9日）上午10點半，南京市舉行第20次新聞發布會，通報疫情防控的最新情況，8日0-24時，南京無新增本土確診病例，也是這波自7月20日南京祿口機場新冠疫情暴發後，首度實現「零新增」。

南京市衛健委副主任丁小平表示，截至8月8日24時，南京市累計報告本土確診病例231例。其中，江寧區199例、溧水區12例，秦淮區、建鄴區、鼓樓區、雨花臺區各4例、高淳區2例，玄武區、棲霞區各1例。