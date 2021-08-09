南京本土新冠疫情以來 首次實現「零新增」 11:032021/08/09 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 這波自7月20日南京祿口機場新冠疫情暴發後，南京首度實現「零新增」。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（8月9日）上午10點半，南京市舉行第20次新聞發布會，通報疫情防控的最新情況，8日0-24時，南京無新增本土確診病例，也是這波自7月20日南京祿口機場新冠疫情暴發後，首度實現「零新增」。 南京市衛健委副主任丁小平表示，截至8月8日24時，南京市累計報告本土確診病例231例。其中，江寧區199例、溧水區12例，秦淮區、建鄴區、鼓樓區、雨花臺區各4例、高淳區2例，玄武區、棲霞區各1例。 《韓股》憂心疫情拖累經濟 韓股疲弱 印尼新冠變種疫情嚴峻 118名僑民包機返台 #新冠肺炎 #南京市 #實現 #8日 #24 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》運價喊漲 航空雙雄飛上天 11:102021/08/09 財經 疫情拖累 軍公教調薪機率低 04:102021/08/09 財經要聞 揚州疫情大爆發 8官員遭問責 04:102021/08/09 產業財經 CNN：專家稱美國正面臨 迄今最嚴重疫情 04:102021/08/09 話題觀察 美日增近12萬例「創6個月新高」！ 官員：國家「瀕臨崩潰」 04:142021/08/09 國際 南京市江甯區台辦做好疫情期間臺胞服務工作 09:522021/08/09 生活 墨西哥總統：將與賀錦麗通話 美承諾捐更多疫苗 10:432021/08/09 國際 《國際政治》東奧辦到裡外不是人 日相民調首跌破3成 09:452021/08/09 財經 《商情》料產量下滑 帶動大馬棕櫚油反彈逾1％ 09:452021/08/09 財經 《國際社會》佛奇：8月底前 新冠疫苖可望獲得完全授權 10:192021/08/09 財經 70天就控制住新冠疫情 蘇貞昌大讚：台灣是外媒口中的「第2次奇蹟」 11:292021/08/09 政治 兩岸熱門新聞 傳解放軍派核潛艇 跟蹤英航母打擊群被發現 - 兩岸 東奧跳水奪金！全紅嬋父親：房產現金分毫未取 盼女兒上大學 - 兩岸 - 旺報 陸前衛生部部長高強：「與病毒共存」絕不可行！ - 兩岸 陸首條跨海高鐵大橋主橋合龍 時速350公里飛越泉州灣 - 兩岸 東奧》全紅嬋爸爸拒絕慰問金：不能消費女兒的榮譽 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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