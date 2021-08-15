行政院長蘇貞昌在臉書宣布，自購的24.9萬劑莫德納疫苗今天午夜從盧森堡起飛，下午3點多抵達台灣，究竟這批莫德納到貨後如何分配，接種年齡有沒有機會往下開放？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中召開記者會，說明最新疫情。
指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。
行政院長蘇貞昌在臉書宣布，自購的24.9萬劑莫德納疫苗今天午夜從盧森堡起飛，下午3點多抵達台灣，究竟這批莫德納到貨後如何分配，接種年齡有沒有機會往下開放？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中召開記者會，說明最新疫情。
指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。
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