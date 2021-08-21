18日拜登接受美國廣播公司新聞網(ABC)專訪，被問到「中國譏諷台灣人民不能靠美國」時，他竟語出驚人：美國會以《北大西洋公約組織》第5條的神聖承諾做出回應，對台灣及日韓也一樣。拜登赫然轉向戰略清晰，讓研究台美關係的不少學者甚為驚訝。

北約第5條為「集體防衛」承諾，即「攻擊一國視為攻擊全體」。消息一出引得部分台灣人為之振奮，先有白宮國安顧問蘇利文拉抬台灣與以色列同級，後有總統親自擔保台灣享受北約特有待遇。兩天送了台北兩個作夢不敢奢想大禮，可謂真朋友！

實際上，中華民國的確被美國（視為）「事實上」的「主要非北約盟友」（Major non-NATO ally，MNNA，不一定會有共同防禦條約）如果真要掛鉤，這大概是台灣與北約最接近的距離。值得注意的是，阿富汗也是「主要非北約盟友」之一。

拜登主動幫台灣升級成北約獨享套餐，無須過度期待。在沒有法理依據（如共同防禦條約）之下，一切戰略清晰都是空談。拜登前腳剛走，隔天國務院就重申仍遵循「一中政策」，潑了不少人冷水。但事實上，一中政策與戰略清晰並不衝突：前者在政治上承認北京，後者在軍事上保衛台灣。只是這在國際法上會有點麻煩。

根據聯合國憲章，集體自衛原則允許一國可以武力保護另一國不受攻擊，但該原則限於受到外部攻擊。因此如果兩岸問題是內戰，除非涉及大屠殺類之事，國際無從干涉；而如果美國以憲章的集體自衛原則介入，則意味著承認台灣主權獨立。但實際上華府對台灣的法律立場一直沒有地位。佛萊徹法律外交學院的格倫農(Michael J. Glennon)教授以此認為戰略清晰跟華府立場有所矛盾。

關於華府要不要戰略清晰一事，去年開始就有大量討論。美國外交關係協會主席哈斯(Richard Hass)去年9月在《外交》雜誌發表文章，認為華盛頓應該對台灣轉向戰略清晰，引來各學者激烈辯論。儘管哈斯提出有力論點，但我們還是有理由懷疑華府會在這個時候進入戰略清晰。

除了美國國內有更重要的社會分裂、疫情等問題要處理外，引發北京激烈情緒可能造成的誤判與擦槍走火、台北恃寵而驕而可能的妄自挑釁、盟友怕受戰爭牽連的不支持、有沒有實質嚇阻效果…，這些問題都還有討論空間，一言難以道盡。總而言之，筆者不認為即使白宮政策會轉向，現在也不是時候。

更要注意的是，即使哈斯傾向戰略清晰，但他也強調美國須同時表態不支持台灣獨立並遵循一中政策。無論清晰還是模糊，這都是華府共識。

總的來說，拜登的甜言蜜語毋需過度解讀，其更多意在緩解盟國對華盛頓的不信任，又剛好觸及台灣敏感神經而掀起驚濤駭浪，阿富汗的風頭過了潮水自然退去。至於願意相信這些話、被甜得暈頭轉向的人，也只能遠觀他們一廂情願的隨波逐流了。

（作者為資深軍事評論員）

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