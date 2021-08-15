近25萬劑政府採購的莫德納疫苗今天抵台，蔡英文總統表示，將儘快提供給大家施打。持續壓低本土案例，也持續推進疫苗供貨和施打進度，「我們團結來努力！」

蔡英文在臉書表示，政府採購的Moderna疫苗，今天再抵達24萬9600劑！這是我們自購的Moderna疫苗中，第六批的交貨。和前幾批一樣，衛生福利部將會在最短時間內完成檢驗封緘作業，儘快提供給大家施打。

她說，今天，台灣新增的本土案例則是2例。持續壓低本土案例，也持續推進疫苗供貨和施打進度，我們團結來努力！

民進黨中央也表示，連同這批政府採購的24.9萬劑莫德納疫苗，抵達台灣台灣的疫苗到貨量已超過1038萬劑。在周邊國家變種病毒疫情升溫，紛紛採取更嚴格管制措施之際，台灣疫情能夠逐漸趨緩，還能在適度的防疫措施下開放民眾在餐廳用餐、過情人節，要感謝所有防疫人員的貢獻，還有民眾的全力配合。