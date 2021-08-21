國產高端疫苗8月23日開打，但有更多長者及其子女更焦慮第二劑疫苗在那裏？全台有許多85歲長者在6月15日接種第一劑AZ疫苗後，應於8月24日接種第二劑，對此，台中市已爭取對不會上網預約的長者，比照第一劑採專案造冊通知接種方式施打，並將規劃採快打站為長者完成接種。

全台85歲長者自6月15日大規模開打AZ疫苗，如依中央流行疫情指揮中心公布AZ疫苗兩劑間隔應至少10到12周，不少長者更是在疫苗接種黃卡上就已註記了接種第二劑的時間為8月24日，唯目前疫苗仍短缺不足，也造成許多長者及家屬焦慮。

台中市衛生局長曾梓展指出，在市長盧秀燕不斷爭取下，中央已原則同意，由地方造冊以發送通知單方式為長者施打，目前中央傾向會透過1922疫苗預約接種系統意願登記資料比對長者應接種卻未完成登記者人數，再由地方造冊專案接種。只等中央疫苗到貨，地方除將造冊通知，也會比照第一劑規劃快打站大規模接種。