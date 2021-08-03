由於全球Delta變種病毒病例激增，引發人們對全球經濟可持續復甦的擔憂，銅又常被認為是全球經濟的重要指標，致周二倫敦(LME)銅價下跌。

周二(8/3)截至台北時間12:00，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.35%，報每公噸9,666.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,633.5美元。(商品行情網)