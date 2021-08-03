《商情》經濟復甦擔憂 銅價下跌0.35％ 13:262021/08/03 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於全球Delta變種病毒病例激增，引發人們對全球經濟可持續復甦的擔憂，銅又常被認為是全球經濟的重要指標，致周二倫敦(LME)銅價下跌。 周二(8/3)截至台北時間12:00，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.35%，報每公噸9,666.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,633.5美元。(商品行情網) 《國際油價》經濟數據拖累 美油期貨跌逾3.5％ 《光電股》大立光遭外資看衰 目標價降至3295元 #全球 #擔憂 #銅價 #全球經濟 #LME 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》韓7月通膨2.6％ 再登9年新高 10:022021/08/03 財經 《港股》科網股遭空襲 恆指重挫1.7％ 11:272021/08/03 財經 《商情》油價下跌打壓 日本橡膠高點回跌 10:022021/08/03 財經 IMF：人民幣2020年被低估0.5％ 12:492021/08/03 財經 《國際金融》併購熱＋業績靚 歐股衝破天花板 10:192021/08/03 財經 《美股掃瞄》憂Delta打斷經濟增長 美股升轉跌 08:542021/08/03 財經 《半導體》立積產能短缺窘境 外資降目標價至570元 10:192021/08/03 財經 《鋼鐵股》銅價站高岡 第一銅吸利 11:272021/08/03 財經 《期貨》三大期指皆墨 8月台指期開低41點 09:112021/08/03 財經 《商情》需求清淡 BDI指數微幅回落 09:452021/08/03 財經 智利銅礦罷工危機 銅價恐再飆新高 04:102021/08/03 財經要聞 財經熱門新聞 疫苗 第五輪等到莫德納 - 財經要聞 - 工商時報 王齊麟最想代言金牌啤酒 台酒董座回應了 - 財經 大陸、歐洲暴雨侵襲供應鏈 這產業再爆嚴重衝擊 - 財經 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 台積電死敵稱霸！躍升晶片營收龍頭 外媒曝英特爾輸慘內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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