揚州今天（3）日通報新增確診病例40例。江蘇省衛生健康委副主任周明浩在今天下午舉行的江蘇省新冠肺炎疫情防控新聞發布會上表示，目前已將全部確診病例轉至南京公共衛生醫療中心接受救治，對老年患者，高度重視基礎疾病和合併疾病的治療，將採取一切手段防止輕症轉重，重症轉危，盡全力救治患者。

周明浩介紹，揚州本次疫情爆發圍繞著棋牌室，該場所空間相對密閉、通風條件差、人群聚集、人流量大，很容易造成病毒傳播，參與打麻將的人同時在不同的麻將館之間流動，目前已發現至少三家麻將館，導致短期內出現多個爆發源頭，疫情迅速擴散。

周明浩說，針對這種情況，江蘇省衛健委一方面集全省力量，省級專家牽頭，從周邊各市抽調骨幹力量，迅速增援揚州流調力量，提升揚州核酸檢測能力，同時指導揚州果斷採取嚴格管控措施，減少人員流動，爭取用最短的時間把感染者全都找出來、管起來，阻斷病毒的進一步傳播。

周明浩表示，由於本次疫情確診病例老年人佔比很高，給醫療救治帶來不小的挑戰。目前已將全部確診病例轉至南京公共衛生醫療中心接受救治。對老年患者，省衛健委高度重視基礎疾病和合併疾病的治療，強調「一人一策」，形成最合適的治療方案，採取一切手段防止輕症轉重，重症轉危，盡全力救治患者。

周明浩呼籲，疫情期間非必要不外出，不扎堆，養成良好的生活習慣。戴好口罩，做好防護，盡量減少在密閉公共場所的逗留時間。