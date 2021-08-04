新竹縣南清公路24K土石崩塌 師善堂旁道路只剩一半 19:072021/08/04 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣南清公路24K發生土石崩塌，縣府工務處拉起封鎖線進行搶通。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣竹東通往五峰鄉的縣道122線南清公路，4日下午山區下起大雨時，在24k處的山壁發生土石崩塌，上方是東豐路588巷的道路剩下一半，有多處路基被掏空的風險，縣府工務處據報已在現場拉起封鎖線，調派怪手搶通中。 Delta拉警報 31省市籲不出省市 遠百台北寶慶店2度淪陷 停業1天大清消 #新竹縣 #南清公路 #大雨 #土石 #崩塌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2024年總統大選最新民調 侯友宜勝出、賴清德第二 10:472021/08/04 政治 桃園比照中央 確診死亡發10萬元 04:102021/08/04 地方新聞 添2死 新增16例本土確診 新北10例最多 13:402021/08/03 生活 盧碧颱風逼近 中南部嚴防豪雨 5公路恐實施管制 15:462021/08/04 生活 不堪大雨沖刷 土石崩落影響龍崎10戶民宅 15:242021/08/04 社會 北市公布確診個案足跡 曾搭高鐵、捷運 13:342021/08/03 生活 今增本土確診20例 近期新高 新北爆2群聚感染 13:182021/08/04 生活 載板夯 南電五招拚再創高峰 04:102021/08/04 財經要聞 情侶憋不住「公路上激情吞吐」緊貼透明玻璃全看光 12:192021/08/04 搜奇 板橋某醫院爆群聚感染 10人確診 04:102021/08/04 生活新聞 天坑處理太消極 副市長、鄭照新齊轟市府官員 09:072021/08/04 政治 生活熱門新聞 盧碧颱風明從這登陸 全台最大風雨時程曝 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 記者問高端遭陳時中怒飆這句 眾人看傻：明天繼續問 - 生活 莫德納特殊副作用曝光 醫揭這2類人最該擔心 - 生活 雄獅再傳員工確診 密切接觸者2人陰性、3人等報告 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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