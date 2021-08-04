新竹縣竹東通往五峰鄉的縣道122線南清公路，4日下午山區下起大雨時，在24k處的山壁發生土石崩塌，上方是東豐路588巷的道路剩下一半，有多處路基被掏空的風險，縣府工務處據報已在現場拉起封鎖線，調派怪手搶通中。

Delta拉警報 31省市籲不出省市
遠百台北寶慶店2度淪陷 停業1天大清消
#新竹縣 #南清公路 #大雨 #土石 #崩塌