《商情》盤整反彈 期銅價上揚 14:172021/08/05 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在全球最大的金屬消費國中國，受Delta變異病毒感染人數增加，引發對金屬需求不如預期的擔憂下，此前倫敦(LME)銅價連續兩個交易日下跌，周四銅價盤整小幅反彈上揚。 周四(8/5)截至台北時間13:50，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.33%，報每公噸9,497.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,509.5美元。(商品行情網) 《商情》買盤回補 亞洲橡膠全面反彈 《商情》公債殖利率揚 拖累紐約期金走軟 #上揚 #銅價 #盤整 #金屬 #LME 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》原油亞洲電子盤微幅反彈 11:102021/08/05 財經 《電腦設備》研華訂單需求旺 法人調升目標價 13:092021/08/05 財經 這2檔半導體股幹掉台積電 專家忠告散戶：會抓老鼠就是好貓 13:382021/08/05 財經 《類股》價揚＋需求強 彰源、唐榮Q2、H1有賺頭 12:522021/08/04 財經 《商情》需求增強 紐約棉花期貨續漲 10:022021/08/05 財經 《其他股》億豐毛利看俏 外資按讚升價 11:442021/08/05 財經 慧洋、正德7月營運旺 加碼造船 04:102021/08/05 財經要聞 台股量縮反彈 站上月線及17600點 11:402021/08/04 財經 福原愛當評審出場價「高一般來賓10倍」 知情人曝：談判很強勢 08:512021/08/05 娛樂 溫室泡水復種得等1周 空心菜恐大缺 04:102021/08/05 焦點要聞 蹭東奧又出包！女立委發文賀麟洋、戴資穎獲「1銀1銅」 網揪出2問題 11:062021/08/05 政治 財經熱門新聞 他想解約100萬儲蓄險All in這檔 內行驚喊：別傻了 就快躺著賺 - 財經 友達、群創爆噴訊號來了 黑寡婦事件洩「慘業」有救了 - 財經 台股成交量恐怖龜縮30％ 老手爆熱錢逃命原因 - 財經 愛女現身 成股東會嬌點 - 財經要聞 - 工商時報 這2檔半導體股幹掉台積電 專家忠告散戶：會抓老鼠就是好貓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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