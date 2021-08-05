在全球最大的金屬消費國中國，受Delta變異病毒感染人數增加，引發對金屬需求不如預期的擔憂下，此前倫敦(LME)銅價連續兩個交易日下跌，周四銅價盤整小幅反彈上揚。

周四(8/5)截至台北時間13:50，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.33%，報每公噸9,497.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,509.5美元。(商品行情網)