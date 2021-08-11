台中市議員李榮鴻11日在市議會質詢時，關注大安媽祖園區的開發推動進度。針對媽祖雕像的材質及設置方式爭議，李榮鴻要求觀光旅遊局盡速推動媽祖園區建設案，專業評估媽祖雕像的材質和基座承載重量，並且於一個月內到地方召開說明會，充分聽取地方民眾意見。

歷經3任市長的大安港媽祖文化園區，已花費新台幣6億元建設基座，但先前採民間募款受挫，且台中市議會退回編列預算蓋建媽祖雕像的提案，導致大安媽祖文化園區至今仍沒有雕像。

市議員李榮鴻說，最早媽祖園區的基座是以石雕媽祖雕像做規劃，但前市長林佳龍任內改以銅製媽祖雕像變更基座設計，但在地里長反對銅製媽祖雕像，引發爭議。目前基座能承載的重量是多少？銅雕和石雕能施作尺寸又是多少，觀光旅遊局應該盡速尋求專業評估，並且充分聽取地方意見。

李榮鴻說，大安媽祖文化園區是海線地區相當重要的建設，從去年到現在又過了一年多，觀光旅遊局應該拿出具體作為。

觀光旅遊局長韓育琪表示，大安媽祖園區媽祖雕像目前仍以民間捐贈方式處理，前市府以銅雕為考量變更基座設計，觀旅局為了周延考量，已經請相關結構技師及建築師專業評估，確認安全性及可承載重量。

李榮鴻要求觀旅局不能一拖再拖，要盡速評估並提出各項可能的方案，也必須在一個月內召開說明會，向地方充分說明並且聽取民眾意見，針對媽祖園區周邊也需要規劃開發休息區及停車空間。

市議員李榮鴻還關切鐵砧山觀景台受豪雨衝擊崩塌，觀光旅遊局應該盡快採取安全措施，避免民眾誤入危險。