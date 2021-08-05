民眾防疫在家的時間增加，使用電器產品時間增長，今年1至6月建築物火災總共發生61件建築物火災，其中37件是住宅火災，火災原因依序是電器、遺留火種、敬神祭祖、爐火烹煮，住宅警示器預警的有10案。

雲林縣消防局指出，37件住宅火災中因電器或電線走火致災共22件，發生時間白天、夜間各占一半。受疫情影響，民眾在家時間長，第二季的電器火災較第一季增加2案，呼籲民眾使用電器謹記「5不1沒有」原則。

「5不1沒有」為用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器旁不放物品、沒安全標章的電器不用。

遺留火種造成火災有3件，主要是敬神祭祖不慎，雲林縣消防局建議民眾住家的各個房間都應安裝住警器。因爐火烹煮不慎釀成火災有2件，集中於晚餐烹煮時間。

消防局表示，這2年來火災也凸顯裝設住警器的重要性，110年迄今有10件成功警示，去年有12件。雲林縣府去年起開放弱勢族群（包括家中居住0至6歲兒童）、行動不便者、高風險建築物都可到消防隊申請補助安裝。