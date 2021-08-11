根據TrendForce調查指出，由於需求端的採購態度較今年上半年已經明顯轉變，隨著伺服器與PC等諸多應用需求逐漸走弱，整體DRAM市場將逐漸進入供過於求的態勢。由於DRAM產業屬寡占格局，目前供應商仍有相當程度的議價能力，預期第三季server DRAM報價仍能較上一季度上揚5~10％，然而在合約價未議定的前提下，成交量非常有限，對於第四季的價格走勢更增添許多不明確的因素。

調查顯示，第三季伺服器記憶體（server DRAM）合約價在買賣雙方的議定上明顯難以取得共識，使得合約市場價格較以往來的混亂。

TrendForce分析，買賣雙方對server DRAM價格難以產生共識的關鍵，可歸因於DRAM原廠普遍認為第三季為伺服器旺季，加上平台轉換需求帶動，皆將增加server DRAM使用量，促使原廠提前將產能調整至server DRAM，以滿足供貨達成率。儘管供給量雖較前兩季顯著提升，但由於資料中心業者擔憂疫情造成供應鏈出現斷料之情形，故今年上半年已經進行超額備貨的策略，導致庫存水位提高，需要時間去化庫存。