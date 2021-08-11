新北市三峽區民生街民宅今凌晨1點許發生火警，造成一家7口3死4重傷悲劇，新北市長侯友宜11日在市政會議表示，初步判定室內靈堂是起火點，瞬間引起大火讓住戶難以逃生，詳細要待鑑定才能確定，「這家人滿辛苦的」，他已請區公所社會課協助辦理後事，醫療體系也要把傷者照顧好，他們都是新北最善良的市民們。

侯友宜說，火災事件謝謝消防局第一時間趕赴現場搶救，雖然不幸造成3人死亡，後續傷者照顧一定要盡心盡力，往生者慰問也要做好，更重要火場鑑定報告要詳細。

侯友宜說，每件重大災難能預防就預防，也要做好搶救，起火點初判應該是客廳的靈堂，真正的火災原因還在釐清當中。

侯友宜說，第一時間消防局趕到現場立即破門而入，把7人搶救出來，造成這麼大的一個慘劇內心非常的不捨，對往生者以及傷者，除了發放慰問金以外，也跟家屬們大家討論後事喪葬的辦理，區公所會盡全力來給予協助，希望能夠幫助這一戶人家能夠度過難關。

由於民宅的父親剛剛離世，卻馬上碰到火災，這兒子跟小孩因此在惡火中離世，侯友宜說，除了發放慰問金給予協助，在喪葬的辦理事宜一定會來加強各方面的需求，在醫療上能夠麻煩醫院在加護病房的這些傷者能夠及時的做好照顧他們，能夠讓他們生命及時挽回以外，還能夠康復回家。