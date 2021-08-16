疫情趨緩、警戒降級，新北市長侯友宜說，目前9月1開學以實體授課為原則，有教職員工確診就停課。

新北市教育局長張明文表示，開學防疫工作與日期，經過暑假3次全國降育局處長會議討論過後，決定採實體授課，9月1日實體上課是全體共識，須全程配戴口罩，除用餐或飲水外，中央預計本周會宣布指引，不是某縣市所提，是全國教育局長共同討論共識。

張明文說，新北有都會、有偏鄉，採實體、線上跟分流授課，二級警戒是實體授課，三級警戒下只要全區零確診，仍採實體授課，只要有人確診就採線上授課，目前線上教學設備平板、桌上型電腦等都備妥，1例確診班級停課14天、2例確診學校停課14天，校外人士不入校，校園場地暫不開放租借。

另8月10日中央已訂了社區大學開放指引，新北市也宣布17日起社區大學有條件復課，教職員工疫苗施打14天或檢附陰性證明才能復課，不開放沒有戴口罩課程，一有確診立刻停課。