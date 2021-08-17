新北市今天增加2例，一例是板橋新增個案，另一例則是三重居家轉陽，由於高端疫苗量產不足，聯亞EUA未過，導致疫苗不足，已嚴重影響到新北市接種覆蓋率，面對仍可能有隱藏社區感染鏈，在面對10天將毫無疫苗可打的空窗期，也讓新北市府急如熱鍋上螞蟻。
而新北市親友旅遊團爆發6人群聚感染，根據疫調資料，案15971為案15970的職場同事，遭匡列接觸居家隔離，8月15採檢PCR陽性。而15971曾於14日到過泰安服務區休息購物，泰安服務區獲通報後也緊急清消，可能接觸的3名超商員工接受快篩後皆為陰性。
新北市今天增加2例，一例是板橋新增個案，另一例則是三重居家轉陽，由於高端疫苗量產不足，聯亞EUA未過，導致疫苗不足，已嚴重影響到新北市接種覆蓋率，面對仍可能有隱藏社區感染鏈，在面對10天將毫無疫苗可打的空窗期，也讓新北市府急如熱鍋上螞蟻。
而新北市親友旅遊團爆發6人群聚感染，根據疫調資料，案15971為案15970的職場同事，遭匡列接觸居家隔離，8月15採檢PCR陽性。而15971曾於14日到過泰安服務區休息購物，泰安服務區獲通報後也緊急清消，可能接觸的3名超商員工接受快篩後皆為陰性。
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