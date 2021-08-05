左鎮台20線左鎮往新化單向交通中斷，經3小時搶修，已經恢復通車。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

連日雨勢不斷，今天下午，台南市左鎮區台20線約25公里處，邊坡竹林崩落，導致左鎮往新化單向交通中斷，所幸並無車輛及人員遭到波及，經3小時搶修，已經恢復通車。

左鎮區長謝松益表示，里幹事今天下午巡查災情時，發現台20線約25公里處邊坡竹林滑落，立刻通報災害應變中心，台南市長黃偉哲接獲報告，立刻指示需馬上處理搶修事宜，維護民眾用路安全。新化警方到場疏導及設置交通錐管制，左鎮區公所也通報公路總局曾文工務段找來工程人員、山貓機具，進行竹林及土石清理，傍晚5時25分清理完畢，恢復雙向通車。