連日雨勢不斷，今天下午，台南市左鎮區台20線約25公里處，邊坡竹林崩落，導致左鎮往新化單向交通中斷，所幸並無車輛及人員遭到波及，經3小時搶修，已經恢復通車。
左鎮區長謝松益表示，里幹事今天下午巡查災情時，發現台20線約25公里處邊坡竹林滑落，立刻通報災害應變中心，台南市長黃偉哲接獲報告，立刻指示需馬上處理搶修事宜，維護民眾用路安全。新化警方到場疏導及設置交通錐管制，左鎮區公所也通報公路總局曾文工務段找來工程人員、山貓機具，進行竹林及土石清理，傍晚5時25分清理完畢，恢復雙向通車。
連日雨勢不斷，今天下午，台南市左鎮區台20線約25公里處，邊坡竹林崩落，導致左鎮往新化單向交通中斷，所幸並無車輛及人員遭到波及，經3小時搶修，已經恢復通車。
左鎮區長謝松益表示，里幹事今天下午巡查災情時，發現台20線約25公里處邊坡竹林滑落，立刻通報災害應變中心，台南市長黃偉哲接獲報告，立刻指示需馬上處理搶修事宜，維護民眾用路安全。新化警方到場疏導及設置交通錐管制，左鎮區公所也通報公路總局曾文工務段找來工程人員、山貓機具，進行竹林及土石清理，傍晚5時25分清理完畢，恢復雙向通車。
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